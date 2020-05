Mercedes ging in NÖ in Flammen auf

Am Samstag ist im Bezirk Baden ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Das Auto brannte komplett aus.

In Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Samstag in den Mittagsstunden ein Mercedes ein Raub der Flammen geworden. Der Pkw brannte nach Feuerwehrangaben komplett aus. Die Ursache war vorerst unbekannt.