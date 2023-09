Menstruationsartikel für Frauen kosten enorm viel

Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer zeigt die unvermeidbare Kostenlast für Frauen durch Menstruationsartikel.

Zwar wurde in Österreich bereits im Jahr 2021 die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte gesenkt, es braucht aber noch mehr. Wie eine Entlastung aussehen kann, zeigen Schottland und Frankreich vor. In Schottland werden Menstruationsartikel wie Tampons und Binden in städtischen Einrichtungen sowie Bildungseinrichtungen kostenfrei zur Verfügung gestellt. In Frankreich können sich junge Frauen unter 25 sämtliche Kosten für wiederverwendbare Artikel wie Menstruationstassen oder Periodenunterwäsche erstatten lassen.