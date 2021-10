Melk: Betrüger wollten älteren Frauen 78.000 Euro mit Polizeitrick abluchsen

In Melk sind am Donnerstag zahlreiche Betrugsanrufe registriert worden. Vorwiegend ältere Frauen sollten nach Angaben der Polizei zur Übergabe von 78.000 Euro verleitet werden.

Polizeitrick: Zahlreiche Betrugsanrufe in Melk verzeichnet

Zumindest neun solcher Betrugsversuche seien am Donnerstag in Melk registriert worden. Zur Übergabe von Barem kam es nicht. In zwei Fällen gaben Frauen an, das Geld bereitzustellen, kontaktierten aber stattdessen die Polizei. Eine weitere Anzeige wurde von Bankmitarbeitern erstattet, nachdem eine 81-Jährige den von ihr geforderten Betrag von 78.000 Euro beheben hatte wollen.