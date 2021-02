Meldungen über schwer kranke Welpen nehmen zu

In Pandemie-Zeiten wächst bei vielen Menschen kurzfristig der Wunsch nach einem treuen Begleiter. Mit ein paar Klicks im Internet lässt sich dieser erfüllen. Doch legal ist dieser Weg oft nicht.

Lola, neun Wochen jung, übergeben an einem Parkplatz im Grenzgebiet zwischen Österreich und Ungarn. Benny, acht Wochen, mit zahlreichen anderen Welpen im Kofferraum aus der Slowakei nach Wien geliefert. Beide Hunde wurden über das Internet gekauft, beide Hunde waren schwer krank. Benny musste bereits eingeschläfert werden, Lola kämpft. "Dies sind nur zwei tragische Fälle von Welpenhandel aus dieser Woche. Wir gehen davon aus, dass derzeit rund 25 Prozent mehr Hunde angeschafft werden als in Nicht-Corona-Zeiten - ein Großteil davon kommt von skrupellosen Tierhändlern aus dem Internet", so Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW). Die TOW warnt davor, Tiere über Online-Plattformen, Social Media-Gruppen oder andere Webseiten zu kaufen und fordert das zuständige Gesundheitsministerium auf, weitere Schritte gegen den unseriösen Handel mit Tierwelpen zu setzen.