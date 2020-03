meineHeldin: Starke Frauen zum Weltfrauentag geehrt

Am Sonntag feiert Österreich den Weltfrauentag und noch immer leiden Frauen in unserer Gesellschaft eher unter Altersarmut oder Gewalt in Beziehungen. Das Frauennetzwerk Medien will die Aufmerksamkeit daher auf starke Frauen lenken.

Mit den Hashtags #meineHeldin, #myheroine will das Frauennetzwerk Medien in der Woche vor dem Frauentag das Scheinwerferlicht auf starke Frauen lenken. Bis zum 8. März - und darüber hinaus - können Frauen und Männer in Sozialen Netzwerken ihre Erfahrungen mit Heldinnen verbreiten.

Heldinnen sind überall

Ob Mutter, Großmutter oder Tochter, Kollegin, Freundin oder Bekannte - in jeder Lebensgeschichte steckt irgendwo auch eine heroische Tat. So werden in den folgenden Tweets und Facebook-Postings verschiedenste Frauen geehrt.

#meineHeldin: Meine Mutter!



3.bestes juristisches Staatsexamen ihres Jahrgangs in Bayern

unabhängig, widerborstig, kantig, selbstbewusst, selbstbestimmt, ungezähmt - einfach wunderbar!#Frauentag — Karen Blümcke (@Bluemcke) March 4, 2020

Meine Tochter Anna: Studium & Arbeit & ein Kind allein aufziehen. Eine neue Liebe finden und deren Leben retten müssen. Zuversichtlich bleiben, recht haben, noch ein Baby bekommen. Immer streitbar, immer interessiert, immer auf der guten Seite #meineheldin — Karin Thiller (@karinthiller) March 4, 2020

Eine von Altersarmut betroffene Frau erzählt aus ihrem Leben. Sie ist #meineHeldin - sie ist leider nicht alleine in Österreich. Armut ist weiblich. Und: Darüber sollten wir reden und was dagegen vorbeugend tun. @Wienerzeitung https://t.co/B4ffaggKYE — Martina Madner (@MartinaMadner) March 5, 2020

Haben Sie selber eine Heldin in Ihrem Leben? Dann schreiben Sie uns doch (anonym) oder posten Sie Ihre Geschichte unter den Hashtags #meineHeldin #myheroine in den Sozialen Medien.