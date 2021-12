Fast zwei Drittel von rund 1.000 mittelständischen Unternehmen, die vom Lockdown betroffen sind, sind mit dem COFAG-Wirtschaftshilfen der Regierung unzufrieden.

Mehrzahl der Betriebe mit COFAG-Hilfen unzufrieden

Scharfe Kritik an der COFAG auch von Mario Pulker

Scharfe Kritik an der COFAG hatte auch WKÖ-Gastronomieobmann Mario Pulker Mitte Dezember geübt. "Es gibt vermehrt Konkursanträge, weil die COFAG-Auszahlungen nicht rechtzeitig erfolgen", sagte der Gastro-Branchenobmann damals. "Die COFAG muss schneller auszahlen, gehört wachgerüttelt", so Pulker. Auch viele Sporthändler in Tourismusregionen warteten Mitte Dezember noch auf den im Spätwinter und Frühjahr beantragen Verlustersatz. "Der Prozess der Freigabe dauert unendlich lange", hieß es von den Händlern.