Mehrweg: Wien sparte mit myCoffeecup bereits 2 Tonnen Müll ein

"myCoffeecup", eine Kooperation von CUP SOLUTIONS und der Stadt Wien verzeichnet nach sechs Monaten über 80 Partnerbetriebe. Über 2 Tonnen Müll konnten so bereits vermieden werden.

Das mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnete Unternehmen CUP SOLUTIONS hat sich Anfang 2019 der Müllproblematik in Wien angenommen. "Jährlich werden 84 Millionen Einwegbecher allein in Wien weggeworfen, es reicht", begründet CUP SOLUTIONS Geschäftsführer Christian Chityl Anfang des Jahres seine Entscheidung das myCoffeeCup Projekt zu starten. Bis dato konnten dadurch in Wien über 2 Tonnen Müll eingespart werden.