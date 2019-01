Mehrheit der Österreicher wünscht sich Job-Auszeit

Eine längere Auszeit vom Job - einfach um die Batterien aufzuladen oder einer Leidenschaft nachzugehen. Rund 84 Prozent der Österreicher würden sich eine solche Pause wünschen.

In einer Umfrage unter 304 Berufstätigen fand Bürohersteller Viking heraus, dass sich über 84% der befragten Österreicher eine Auszeit vom Job wünschen. Befragt wurden sowohl Arbeitnehmer, die noch kein Sabbatical gemacht haben, als auch solche, die bereits eins genommen haben und von den Auswirkungen und Erfahrungen berichten können. Unter anderem fand die Studie heraus, dass…

Etwa ein Drittel der Teilnehmer gab an, dass sie gerne auf Reisen gehen möchten. Besonders für Teilnehmer in den Altersgruppen von 18 bis 44 Jahren ist der Hauptgrund für ein Sabbatical das Reisen, das geben allein 40 Prozent von ihnen an. Aber auch eine berufliche Neuorientierung und das Genießen einer längeren Pause vom stressigen Job wurden als Gründe für den Wunsch nach einem Sabbatical angegeben. Für Umfrageteilnehmer, die bereits ein Sabbatical hinter sich haben sehen die Ergebnisse ähnlich aus; der Großteil von ihnen entschied sich für eine Auszeit vom Job um sich neu im Leben zu orientieren. Zeit zu Reisen zusammen mit der Auszeit vom stressigen Job teilen sich den zweiten Platz.