Mehrheit der Österreicher geizt nicht bei Sommerurlaub

Egal ob Urlaub am Meer oder Städtetrip: Zwei Drittel der Österreicher planen heuer einen Sommerurlaub und scheuen dabei auch keine Kosten.

Strandurlaub bei Österreichern am beliebtesten

Für die repräsentative Umfrage zur Reiseplanung im Auftrag der Generali-Tochter Europ Assistance wurden 12.000 Befragte in zehn europäischen Ländern sowie in Amerika und Brasilien befragt. In Österreich haben 1.000 Personen an der Umfrage teilgenommen.