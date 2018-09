Mehrfache Vergewaltigung im Bezirk Tulln: Weitere Opfer gesucht

Ein 44-Jähriger wurde auf Verdacht der Vergewaltigung im Bezirk Tulln festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass es weitere Opfer gibt, die Polizei bittet um Hinweise.

Am 9. September 2018, Nachmittag, sprach ein Mann am Wiener Westbahnhof eine 36-jährige Prostituierte an und fuhr mit ihr anschließend in das Stadtgemeindegebiet von Klosterneuburg. Dort hielt er sie in einem Haus bis zum 10. September fest. Er vergewaltigte das Opfer mehrfach und brachte die 36-jährige am nächsten Tag zurück zum Westbahnhof. Die Frau erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.