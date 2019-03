Mehrfache Brandstiftung in Wiener Neustadt: 24-Jähriger in Haft

Ein 24-jähriger Feuerteufel ging der Polizei am Montag in Wiener Neustadt ins Netz. Der Mann soll mehrere Kellerbrände gelegt sowie Container angezündet haben.

Ein 24-Jähriger ist am Montag nach Brandstiftungen in Wiener Neustadt festgenommen worden. Der Mann soll seit 13. November 2018 sechs Mal im Keller eines Mehrparteienhauses Feuer gelegt und zwei Mal Container angezündet haben. Der 24-Jährige war nach Polizeiangaben von Dienstag geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.