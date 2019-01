Mehrere Verletzte nach Wohnhausbrand in NÖ

Fünf Feuerwehren standen in der Nacht auf Montag bei einem Wohnhausbrand im Bezirk Krems-Land im Einsatz. Mehrere Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag war der Dachstuhl des Hauses in Theiß in der Gemeinde Gedersdorf (Bezirk Krems-Land) bereits in Vollbrand gestanden. Zudem breiteten sich die Flammen auf ein weiteres Dach aus.