Mehrere Trickdiebstähle in Wiener Juweliergeschäften: Fahndung

Im November und Dezember 2019 sollen Trickdiebe in der Wiener Innenstadt zugeschlagen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sowohl am 29. November 2019 als auch am 2. Dezember 2019 sollen zwei noch unbekannte Männer in der Wiener Innenstadt Trickdiebstähle in Juweliergeschäften durchgeführt haben.