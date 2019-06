Mehrere tausend Euro von Patientin in Wiener Privatspital geklaut

Die Polizei Wien fahndet nach einem Unbekannten, der im April einer Spitalspatientin in Wien mehrere Bankomatkarten gestohlen haben soll. Der Mann soll damit mehrere Tausend Euro abgehoben haben.

Ein Patientin einer Wiener Privatklinik ist am 26. April um mehrere tausend Euro bestohlen worden. Wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch verbreitete, hatte sich ein bisher unbekannter Täter in ihr Patientenzimmer begeben und aus einem unversperrten Kleiderkasten die Handtasche der 34 Jahre alten Frau zugeeignet, die sich gerade bei einer medizinischen Untersuchung befand.