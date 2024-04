Mehrere Messerattacken hielten Wiener Polizei auf Trab

Mehrere gewalttätige Zwischenfälle mit Messern sorgten am Mittwoch für nächtliche Polizeieinsätze in Wien, darunter ein Angriff in einer Wohnung, eine plötzliche Attacke auf eine Gruppe Männer und ein Nachbarschaftsstreit.

Am 10. April kam es für die Wiener Polizei zu mehreren Einsätzen aufgrund von Körperverletzungen und Nötigungen.

29-Jähriger in Wien-Simmering von Bekanntem mit Messer attackiert

Ein 29-jähriger Mann befand sich gegen 22.45 Uhr mit seiner Lebensgefährtin und einem Bekannten in seiner Wohnung in Wien-Simmering, als der Bekannte ihn plötzlich mit einem Faustschlag attackierte, wodurch er im Gesicht verletzt wurde. Anschließend verließ der Bekannte, dessen Identität nicht geklärt ist, die Wohnung. Kurze Zeit später kam der Tatverdächtige erneut zurück, attackierte den 29-Jährigen mit einem Messer und verletzte ihn dabei an der Hand und am Bein. Danach flüchtete der Mann, eine Fahndung verlief bisher erfolglos. Der 29-Jährige wurde in ein Spital gebracht.

Messerattacke auf Gruppe in Wien-Meidling

Ebenfalls am Mittwoch wurde eine Gruppe von Männern (23, 24, 33) in der Wilhelmstraße in Wien-Meidling gegen 23.00 Uhr völlig unvermittelt von zwei derzeit unbekannten Männern auf offener Straße angerempelt, geschlagen und mit einem Messer attackiert. Anschließend ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Die Männer wurden durch den Vorfall verletzt und durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Zwei der Opfer wurden in häusliche Pflege entlassen, der 33-Jährige wurde in ein Spital gebracht.

Nachbarschaftsstreit in Wien-Donaustadt gipfelte in Drohung mit Messer