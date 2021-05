Mehrere Männer bei brutalen Raubüberfällen in Wien verletzt

In drei Wiener Bezirken kam es in der Nacht auf Samstag zu brutalen Raubüberfällen. Zwei 17-Jährige und ein 27-Jähriger wurden dabei von unbekannten Tätern attackiert und verletzt.

Von 30. April auf den 1. Mai haben in Wien unbekannte Täter mehrere Raubüberfälle verübt und ihre Opfer teilweise verletzt. In der Donaustadt wurde ein 17-Jähriger attackiert und sein Geld geraubt, in der Innenstadt war ebenfalls ein 17-Jähriger Opfer von Unbekannten, die seine Kopfhörer erbeuteten. Und in der Brigittenau wurde einem 27-Jährigen die Geldbörse geraubt.