Mehrere Kilometer Stau nach Unfällen auf der A2

Mehrere Unfälle sorgten am Dienstag auf der A2 für kilometerlangen Stau. Eine Person verstarb, drei weitere wurden verletzt.

Mehrere Unfälle auf der Richtungsfahrbahn Wien der Südautobahn (A2) bei Guntramsdorf (Bezirk Mödling) bzw. Traiskirchen (Bezirk Baden) haben am Dienstag ein Todesopfer und drei Verletzte gefordert. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich kam der Lenker eines Lkw ums Leben. Er war in seiner Fahrerkabine eingeklemmt worden.

Der vorerst nicht identifizierte Chauffeur war mit seinem Schwerfahrzeug auf ein anderes aufgefahren. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch an Ort und Stelle, teilte die Polizei mit.

Kurz vor Mittag waren zunächst bei Guntramsdorf ein Pkw und zwei Lkw in eine Kollision involviert. Ein 46-jähriger tschechischer Lenker fuhr mit seinem Schwerfahrzeug auf ein anderes auf. Er wurde eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und laut ÖAMTC von “Christophorus 9” ins UKH Wien-Meidling geflogen.

Drei Lkw bzw. Klein-Lkw waren wenig später in einen weiteren Auffahrunfall verwickelt. Zwei 33-Jährige am Steuer wurden dabei nach Polizeiangaben jeweils leicht verletzt. Am frühen Nachmittag, etwa eineinhalb Stunden nach der ersten Karambolage, ereignete sich dann die folgenschwerste.