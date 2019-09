Mehrere Innovationen bei den ÖBB im Testlauf

Die Konkurrenz motiviert die ÖBB zur Einführung von Innovationen. Derzeit werden etwa Akku-Züge, ein Postbus-Shuttle und ein neues Ticketsystem getestet.

ÖBB tüfteln an neuem Smart-Ticketing

In der Konzeptphase ist ein Programm, das den Fahrscheinkauf via Smartphone vereinfachen soll. Ein Modell, das im Verkehrsverbund Vorarlberg schon geübt wird, wird dabei auf seinen bundesweiten Einsatz geprüft. Der Kauf einer "Fahrkarte am Smartphone" (Fairtiq) wird, so wie es regional etwa in Vorarlberg im Einsatz ist, über eine eigene App mit einem Wisch am Handy erledigt. Die Kunden registrieren sich, melden sich beim Einsteigen am Handy an, checken beim Aussteigen aus und erhalten für die tatsächlich zurückgelegte Streckenlänge die Rechnung, ohne sich im Vorhinein mit den Tausenden Tarifen der Bahn auseinandersetzen zu müssen. Das System "optimiert" dabei auch den Tarif.