Mehrere Festnahmen nach Ladendiebstahl in Wien

Am Dienstag konnten gleich mehrere Personen in Wien festgenommen werden. Sie wurden auf frischer Tat beim Ladendiebstahl ertappt.

Am Dienstag wurde eine 48-jährige Serbin gegen 18.30 Uhr dabei ertappt, wie sie in zwei Geschäften die Diebstahlsicherungen von Kleidungsstücken entfernte. Anschließend nahm sie die Kleidungsstücke einfach mit. Die Frau wurde festgenommen.

Wien: Zwei Frauen nach Ladendiebstahl festgenommen

Die Diebstähle ereigneten sich in der Gablenzgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus und in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt.