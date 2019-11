Mehrere Festnahmen nach Ladendiebstählen in Wien

Am Donnerstag kam es gleich zu mehreren Festnahmen in Wien. Grund dafür waren diverse Ladendiebstähle.

Im Laufe des Nachmittags kam es am Donnerstag zu einigen Festnahmen. Unter anderem sollen zwei Frauen zum wiederholten Male in einem Bekleidungsgeschäft in der Mariahilfer Straße in Wien-Mariahilf einen Diebstahl begangen haben. Bei der 32-jährigen Frau aus Bosnien und der 39-jährigen Frau aus Algerien wurden außerdem Suchtmittel sichergestellt.