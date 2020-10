Mehrere Festnahmen in der Wiener Drogenszene

Am Donnerstag fanden in mehreren Wiener Bezirken Schwerpunktaktionen zu "Sicherheit im öffentlichen Raum" statt. Dabei gelang ein Schlag gegen die Drogenszene - es kam zu mehreren Festnahmen.

Zu gleich mehreren Festnahmen kam es am Donnerstag in Wien. In mehreren Bezirken wurde eine Schwerpunktaktion zu "Sicherheit im öffentlichen Raum" statt. Mehrere mutmaßliche Drogendealer wurden festgenommen.