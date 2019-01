Mehrere Festnahmen beim Kampf gegen Suchtgift-Szene in Wien

Suchtgift-Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nahmen bei einer Aktion mehrere Personen am Wiener Lerchenfelder Gürtel, in der Porzellangasse und am Praterstern fest.

Im Bereich Gürtel konnte die Beamten einen 13-Jährigen (Afghanistan) sowie einen 17-Jährigen (Somalia) dabei festnehmen, als sie Cannabiskraut an einen Zivilbeamten verkaufen wollten. Der Unmündige wurde nach erfolgter Administrierung einem Jugendverein übergeben.

In der Porzellangasse verkaufte ein 21-Jähriger (Libyen) ebenfalls Cannabiskraut, auch dieser Tatverdächtige wurde festgenommen. Während der Aufarbeitung meldeten sich zwei deutsche Studenten am Telefon des Festgenommenen, um Suchtmittel zu erwerben – auch diese beiden Männer wurden angezeigt.