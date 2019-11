Mehrere Einbrüche in Wien: Mitglieder der "Dalton-Bande" festgenommen

Am Montag konnte die Polizei eine Tätergruppe festnehmen, die bereits für mehrere Einbrüche in Wien verantwortlich sein soll.

Nach intensiven Ermittlungen: Tätergruppe ausgeforscht



Im April 2019 war es nach intensiven Maßnahmen und Ermittlungen möglich, der sehr vorsichtig handelnden Tätergruppe einen Einbruch in Wien-Währing zuzuordnen. Dadurch konnte in weiterer Folge auch ein Täter ausgeforscht werden.

Aufgrund der Erkenntnisse konnten die Ermittler schließlich die Tätergruppe in Wien-Ottakring lokalisieren und observieren. Im Zuge der Observation konnten Polizisten die Gruppe bei einem Einbruch in einer Wohnung in der Effingergasse auf frischer Tat ertappen. Die Verdächtigen im Alter von 48, 30 und 28 Jahren konnten festgenommen werden. Es konnte Einbruchswerkzuge und Diebesgut sichergestellt werden.