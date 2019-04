Mehrere Einbruchsdiebstähle in Wien: Festnahme

Am Samstagabend kam es in Wien-Favoriten und in Wien-Donaustadt zu mehreren Einsätzen aufgrund von Einbruchsdiebstählen.

Zeugen im 22. Bezirk meldeten am 6. April, dass zwei Männer bei einem Fahrradabstellplatz ein Fahrradschloss aufbrachen. Durch die Mithilfe der Zeugen

konnten zwei Tatverdächtige (21, 26; beide Stbg: Rumänien) angehalten und festgenommen werden.

Ebenfalls in der Donaustadt versuchten drei Personen in ein Wohnhaus einzubrechen. Im Zuge der Sofortfahndung konnte durch den Einsatz des Polizeihelikopters ein Tatverdächtiger (33, Stbg: Chile) festgenommen werden.

Mehrere Festnahmen in Donaustadt und Favoriten In Favoriten bemerkten Zeugen Geräusche aus einem benachbarten Einfamilienhaus und alarmierten die Polizei. Einschreitende Beamte konnten zwei Personen beim Hantieren an der Eingangstüre erwischen. Nach kurzer Flucht gelang die Festnahme beider Männer (25, Stbg: Österreich; 45, Stbg: Türkei).