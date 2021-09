Mehrere Drohungen mit Messern in Wien

Mehrmals ist die Polizei in Wien seit Mittwoch wegen gefährlicher Drohungen ausgerückt. Zwei Männer und eine Frau wurden festgenommen, in zwei Fällen eine potenzielle Waffe - jeweils ein Messer - sichergestellt.

Klappmesser in Wien-Simmering

In Wien-Simmering gerieten ein 53- und ein 18-Jähriger in einem Lokal in Streit, den sie auf der Straße fortführten. Der Ältere soll ein Klappmesser gezückt und gedroht haben, seinen Kontrahenten umzubringen. Er wurde festgenommen.

Messer auch am Schwedenplatz gezückt

Bei der U-Bahn-Station am Schwedenplatz in der Innenstadt soll ein 33-Jähriger lauthals geschrien haben. Ein Fahrgast (61) wollte das unterbinden, darauf soll der Jüngere ihn mit einem Messer bedroht haben. Er wurde noch in der U-Bahn-Station festgenommen.

Streit in Wien-Favoriten

In Favoriten eskalierte eine Auseinandersetzung eines Geschwisterpaars. Eine 28-Jährige habe ihren ein Jahr älteren Bruder mehrmals mit dem Umbringen bedroht, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Sogar noch vor Polizisten habe sie angekündigt, den 29-Jährigen "umzubringen", sollte er nicht abgeführt werden. Schlussendlich wurde die Frau festgenommen sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.