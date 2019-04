Mehrere Bankomatkarten in NÖ & OÖ gestohlen: Polizei sucht Diebes-Pärchen

Ein bislang unbekanntes Paar beging in NÖ und OÖ mehrere Bankomatkarten-Diebstähle. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Gesuchten.

Das Paar dürfte am 27. März, gegen 12.45 Uhr, in einem Supermarkt im Stadtgemeindegebiet von Zwettl (NÖ) das 49-jährige Opfer aus dem Bezirk Zwettl bei der Bezahlung mittels Bankomatkarte beobachtet und dabei den PIN-Code ausgespäht haben. Als die 49-Jährige im Gemeindegebiet von Limbach mit ihrem Fahrzeug angehalten hatte, kam die weibliche unbekannte Täterin zum Opfer und erkundigte sich unter Vorlage eines handgeschriebenen Zettels nach dem Weg. Während das Opfer abgelenkt war, dürfte der zweite Täter die Bankomatkarte aus der im Fahrzeug abgelegten Handtasche gestohlen haben.

Anschließend führten die unbekannten Täter Bargeldbehebungen bei einem Bankomaten im Gemeindegebiet von Kirchberg am Walde und am 28. März im Gemeindegebiet von Grieskirchen (OÖ) durch. Außerdem dürfte mit der gleichen Vorgehensweise eine weitere Bankomatkarte in Eferding (OÖ) am 27. März gestohlen und damit auch zahlreiche Bargeldbehebungen durchgeführt haben.