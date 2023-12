Mehrere Abfallcontainer standen im Burgenland in Flammen

Ein Dutzend Abfallcontainer sind am Freitagnachmittag in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung/Burgenland) in Flammen gestanden. Ort des Geschehens war ein Lagergelände.

Die Container enthielten unter anderem Batterien und Metallschrott. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt Umgebung. Das Feuer war kurz nach 17.30 Uhr bereits unter Kontrolle, da die Firmenmitarbeiter bereits mit dem Löschen begonnen hatten, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Müllendorf, Neufeld, Großhöflein, Eisenstadt und Rust. Letztere stellten die Drohne bereit, mit der das Areal am frühen Abend noch kontrolliert wurde.