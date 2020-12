Mehrere 100.000 Euro Schaden: Betrüger ausgeforscht

Die steirische Polizei hat einen 31-jährigen Niederösterreicher als gewerbsmäßigen Betrüger ausgeforscht.

Der Mann soll Freunde und Geschäftspersonen im Zeitraum von Oktober 2019 bis September 2020 um mehrere hunderttausend Euro betrogen haben. Der Mann wurde nun festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Mann lockte Freunden und anderen Geld heraus

Kriminalisten der Polizeiinspektion Sankt Michael in Obersteiermark waren auf den Niederösterreicher aufmerksam geworden, weil ein Mann aus dem Bezirk Leoben offenbar auf den Betrüger hereingefallen war. Der 31-Jährige soll angegeben haben, eine Erbschaft oder eine Auszahlung aus einem Treuhandkonto zu erhalten und so Freunden Geld herausgelockt haben. In anderen Fällen habe er Geschäftspersonen vorgetäuscht, sein Auto verkaufen zu wollen, gab die Polizei an. Das geliehene oder herausgelockte Geld wurde jedoch nicht mehr zurückgegeben.