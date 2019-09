Mehr Sporteln, weniger Zocken: Sechs Motivations-Tipps für Kinder

Bei vielen Kindern kommt der Sport heutzutage viel zu kurz. Hier finden Sie Tipps, um als Elternteil Sport und Bewegung für Ihr Kind interessant zu machen.

Chillen, Abhängen und Zocken ersetzen bei vielen Kindern Sport und Bewegung. Doch ausreichend Bewegung ist wichtig für eine gesunde körperliche Entwicklung. Laut Empfehlung der WHO sollten sich Kleinkinder mindestens drei Stunden am Tag bewegen. Doch oft ist es gar nicht so leicht, Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren oder ihnen den Sport zugänglich zu machen. Der Sporthändler DECATHLON mit dem Sportexperten-Team rund um die Marketing Leiterin Lisa-Maria Neuhofer hat gemeinsam mit dem psychologischen Berater Roman Braun das Thema analysier und Tipps zusammengestellt.