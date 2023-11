Parteien und Hilfsorganisationen haben im Vorfeld des Internationalen Tags der Kinderrechte auf die Lage der Kinder hingewiesen.

Internationaler Tag der Kinderrechte: Mehr Respekt für Kinderrechte gefordert

"In Österreich, einem der reichsten Länder der EU, gibt es mehr armutsgefährdete Kinder als Graz Einwohner hat", sagte Barbara Neßler, Kinder-, Jugend- und Familiensprecherin der Grünen und Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, am Samstag in einer Aussendung anlässlich des Tags der Kinderrechte am 20. November. Mit der EU- Kinderrechtsstrategie und der Kindergarantie seien zwar wichtige Schritte gesetzt worden, es brauche aber verstärkten Einsatz für die EU-Sozialunion, damit das EU-Ziel, Kinderarmut bis 2030 um mindestens fünf Millionen Kinder zu reduzieren, auch tatsächlich erreicht wird, erklärte Vana: "Europaweite Mindesteinkommen, eine Kindergrundsicherung und ein Care-Deal für Investitionen in Pflege, Kinderbetreuung, und Gesundheit müssen umgesetzt werden, damit kein Kind in Europa in Armut leben muss."