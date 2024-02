Mehr Ratten als Menschen: Wien ist Paradies für schädliche Nager

Schädlinge stellen eine ernsthafte Bedrohung dar: Wanzen können sowohl Menschen als auch Tiere befallen, Küchenschaben gelten als potenzielle Überträger von Krankheiten und können Lebensmittel verunreinigen, Ratten sind oft Träger verschiedener Krankheitserreger und können zur Ausbreitung von Seuchen beitragen.

Laut Peter Fiedler, dem Vorsitzenden der Schädlingsbekämpfer in der Wirtschaftskammer Wien, stellen Ratten eine Gefahr für Leben und Gesundheit dar. Zudem vermehren sie sich in rasendem Tempo, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird.

Mehr Ratten als Einwohner in Wiener

"Ratten sind typische Kulturfolger und entwickeln sich in einer Wegwerfgesellschaft natürlich hervorragend. Weniger und achtsamer entsorgter Müll bedeuten weniger Ratten", so Fiedler. Die Verbindung zwischen Ratten und Gesundheit ist naheliegend, da Ratten Krankheitserreger wie Salmonellen übertragen können. Diese Bakterien sind ebenfalls in den Ausscheidungen der Tiere vorhanden. "Die Rattenbekämpfung dient der Seuchenprävention und ist ein wichtiger Service für die Gesundheit der Stadt", sagte Fiedler.

Erhöhte Anzahl an Rattensichtungen in Wien

Die Innung der Schädlingsbekämpfer in Wien verzeichnet eine erhöhte Anzahl von Rattensichtungen und möchte auf die Bedeutung der professionellen Schädlingsbekämpfung hinweisen. Laut Fiedler werden Ratten trotz der gesetzlichen Verpflichtung heute nicht flächendeckend bekämpft. Diese Tiere bevorzugen Lebensräume mit Wasser, Grünflächen, Gastronomiebetrieben und/oder einer hohen Bevölkerungsdichte. Gemäß der Rattenverordnung sind Eigentümer dazu verpflichtet, regelmäßige Kontrollen und Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen. Dennoch kann es zu vernachlässigten Schädlingsbekämpfungen kommen. Manche Eigentümer kümmern sich leider nicht ausreichend oder in unregelmäßigen Abständen um die Bekämpfung von Ratten. Dadurch kann es zu einer unbemerkten Ausbreitung der Ratten und damit verbundenen Problemen kommen, warnt Fiedler.

Maßnahmen zur Bekämpfung von Ratten

Um die Rattenbekämpfung effektiv anzugehen, gibt die Innung zwei wichtige Maßnahmen bekannt. Zum einen appelliert sie an die Hauseigentümer, regelmäßig professionelle Schädlingsbekämpfer zur Inspektion und Bekämpfung von Ratten zu beauftragen. Zum anderen bittet sie die Bevölkerung, Rattensichtungen unverzüglich der zuständigen Hausverwaltung zu melden. Nur auf diese Weise kann eine schnelle, gezielte und effiziente Bekämpfung erfolgen. Um Schädlinge im öffentlichen Raum zusätzlich zu vermeiden, ist es wichtig, Lebensmittel und Tierfutter ordnungsgemäß in dafür vorgesehenen Mülltonnen zu entsorgen und sicherzustellen, dass diese intakt sind. Essensreste dürfen keinesfalls über Toiletten oder das Abwasser entsorgt werden. Die Tierschutzaspekte liegen der Innung ebenfalls am Herzen. Es ist eine Tatsache, dass eine unkontrollierte Vermehrung von Ratten eine lebensbedrohliche Gefahr für den Feldhamster darstellt, da Ratten Hamster fressen. Dieses Phänomen wurde bereits in einigen Liegenschaften in Wien beobachtet.