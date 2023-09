Mehr Patienten-Einbindung kann Schäden verhindern

In der Gesundheitsversorgung sollten Patienten als Partner erkannt und mehr eingebunden werden, um die Patientensicherheit zu erhöhen.

Tag der Patientensicherheit: Mehr Einbindung kann Schäden verhindern

Internationale Untersuchungen zeigen, dass etwa jede zehnte Person, die als Patient in einer Gesundheitseinrichtung behandelt wird, Schäden erleidet. Dabei seien mindestens 50 Prozent dieser Schäden vermeidbar. Durch Patientenbeteiligung könnten die Schadensbelastung um 15 Prozent verringert und jedes Jahr unzählige Leben gerettet werden, hieß es bei der Pressekonferenz der Österreichischen Plattform Patient:innensicherheit in Wien. Darüber hinaus würden erhebliche Ausgaben gespart, die im Gesundheitssystem dringend gebraucht werden.

17. September ist Tag der Patientensicherheit

Der 17. September wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Internationalen Tag der Patientensicherheit ausgerufen und ist heuer unter dem Motto "Engaging patients for patient safety" dem Thema Patientenbeteiligung gewidmet. "Der Slogan der diesjährigen Aktionswoche unterstreicht, dass die Beteiligung von Patientinnen und Patienten in ihre Behandlung sowie die Einbindung ihrer Angehörigen ihren Schutz erhöhen und zu besseren Ergebnissen in der Versorgung führen", sagte Brigitte Ettl, ehemalige Ärztliche Direktorin der Klinik Hietzing und Präsidentin der Plattform Patient:innensicherheit.