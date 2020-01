Mehr Passagiere und Umsatz: Flughafen Wien zieht positive Bilanz

Die Flughafen Wien-Gruppe blickt auf ein starkes Jahr zurück und kündigt für 2020 eine "deutlich" höhere Dividende an.

Starker Passagierzuwachs am Flughafen Wien im Jahr 2019

Für 2020 rechnet die Flughafen-Wien-Gruppe mit einem Passagierwachstum von drei bis vier Prozent. Im Vorjahr verzeichnete die Gruppe (inklusive der Beteiligungen Malta und Kosice) ein Plus beim Passagieraufkommen von 15 Prozent auf 39,5 Millionen Reisende. In Wien wurde mit 31,7 Millionen Reisenden (plus 17,1 Prozent) ein neuer Passagierrekord aufgestellt, so das Unternehmen, an dem die Stadt Wien und das Land Niederösterreich wesentliche Anteile halten.