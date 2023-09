Mehr österreichische Musik auf FM4 geplant

Seit geraumer Zeit hat ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher an einer neuen Flottenstrategie für die Radiosender des öffentlich-rechtlichen Medienhauses gearbeitet. Erste Ergebnisse hat sie jetzt im Branchenmedium "Horizont" mitgeteilt.

So soll es mehr österreichische Musik auf FM4, eine Schemareform bei Ö1 und mehr Abstimmung zwischen den ORF-Regionalradios und Ö3 geben. Auch an digitalen Angeboten für junge Menschen wird gearbeitet.

"FM4 wird sich viel mehr als bisher österreichischen Musik annehmen"

Schemareform bei Ö1 in Arbeit

Bei Ö1 arbeite man gerade an einer Schemareform. "Wir werden bei Ö1 einiges umsetzen, was die Durchhörbarkeit befördert", kündigte die Radiodirektorin an. Gleichzeitig konzentriere man sich auch auf das zeitversetzte Nachhören über den Sound-Player des ORF. Der Sender sei eine "echte Podcastmaschine". Man arbeite daran, die Inhalte auch gut im Digitalen verwerten zu können.

Mit der Novelle des ORF-Gesetzes ist es dem ORF mit 2024 auch erlaubt, Sendungen online-only zu produzieren. An digitalen Angeboten für junge Menschen werde bereits gearbeitet, so Thurnher, die bedauert, dass der ORF weiterhin keine eigenen digitalen Spartenkanäle betreiben darf wie "etwa ein Rockradio". Speziell der Privatsender 88.6 legte mit einem Fokus auf Rockmusik in letzter Zeit stark an Reichweite zu, zeigen Radiotestdaten.