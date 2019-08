Mehr Nachfrage bei Nachhilfe im Sommer

In den Sommerferien 2018 haben laut AK rund 60.000 Schüler bezahlte Nachhilfe in Anspruch genommen.

Knapp 60.000 Schüler haben in den Sommerferien 2018 bezahlte Nachhilfe in Anspruch genommen. Das entspricht einem Anstieg um rund 20.000 Schüler gegenüber dem Jahr davor, zeigt das von der Arbeiterkammer (AK) beauftragte jährliche "Nachhilfebarometer".

Für die Erhebung wurden von IFES knapp 3.100 Eltern mit rund 5.650 Schulkindern im März und April 2019 befragt, hieß es in einer Aussendung. Demnach brauchten sechs Prozent aller Schüler in den Ferien davor bezahlte Nachhilfe. Den höchsten Anteil gab es erwartungsgemäß in der AHS-Oberstufe (13 Prozent) und den berufsbildenden höheren Schulen (BHS, zehn Prozent).