Mehr Geld und Personal für Schulen gefordert

Bei einer Konferenz in Klagenfurt haben die Bildungsreferentinnen und -referenten der Bundesländer am Freitag den Bedarf nach mehr Personal und finanziellen Mitteln betont. Der Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) wiederholte vor Journalisten seine Forderung nach einer Verkürzung des Lehramtsstudiums. Es werden derzeit Verhandlungen geführt, wobei das langfristige Ziel darin besteht, genügend qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung zu haben.

Bildungsreferenten fordern mehr Geld und Personal für Schulen

Polaschek betonte, dass es weiterhin das Ziel sei, das Lehramtsstudium um ein Jahr zu verkürzen, der Bachelor solle drei Jahre, der Master zwei Jahre dauern. Auch wenn es in der Koalition Uneinigkeit gebe, sei er in Gesprächen mit den zuständigen Vertreterinnen der Grünen. Eine Verkürzung ohne Qualitätsverlust sei möglich, so Polaschek: "Es hat sich gezeigt, dass es möglich ist, das Studium zu entschlacken." Wann es mit der Verkürzung so weit sein wird, darüber wollte der Minister nicht spekulieren: "Das wird davon abhängen, wie rasch gelingt, ein Gesetz zu verabschieden." Danach brauche es jedenfalls auch eine gewisse Vorlaufzeit, man hoffe auf das Jahr 2025.