Mehr Förderungen für Wiener EPU beschlossen

Die Stadt Wien will Kleinstunternehmen stärker fördern und ruft nun die "EPU-Förderung Neu" ins Leben.

Im Rahmen der "EPU-Förderung Neu" gibt es in Zukunft für Einzel-Personen-Unternehmen (EPU), die ihr Geschäftsmodell verändern oder weiterentwickeln möchten, 10.000 Euro pro Projekt, die Förderquote wird auf 60 Prozent erhöht, kündigte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke am Mittwoch an. Dazu können sich die EPU ab sofort bei der Wirtschaftsagentur Wien beraten lassen, die Förderung kann ab 1. Jänner eingereicht werden.