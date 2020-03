Mehr Beschäftigte, weniger Arbeitslose: Arbeitsmarkt 2019 hat sich gut entwickelt

Der heimische Arbeitsmarkt hat sich im Vorjahr gut entwickelt. Es gab 2019 mehr Beschäftigte und weniger Arbeitslose, teilte die Statistik Austria mit.

Der Anstieg bei den unselbstständig Beschäftigten fiel allerdings geringer aus als in den Vorjahren. Insbesondere in Hotellerie und Gastronomie, Bau und Handel stieg die Beschäftigung. Der Zuwachs im 4. Quartal entfiel fast nur auf EU-Ausländer.

2019: 4,355.000 Personen waren erwerbstätig

Im Jahr 2019 waren laut einer Aussendung der Statistik Austria vom Mittwoch in Österreich 4,355.000 Personen erwerbstätig, 204.600 waren arbeitslos (berechnet nach internationaler Definition). Im Vergleich zum Jahr 2018 stieg die Zahl der unselbstständig Beschäftigten um 24.800 auf 3,825.400. Dieser Anstieg entfiel fast vollständig auf Vollzeit (+21.800), bei den Teilzeitbeschäftigten gab es im Jahr 2019 kaum Veränderung.

Beschäftigung stieg bei Männern und Frauen

Nach Geschlechtern differenziert stieg die Beschäftigung bei den unselbstständig Erwerbstätigen sowohl bei Männern (+9.400) als auch bei Frauen (+15.400). Die Männer arbeiteten vermehrt in Vollzeit (+18.400) bei gleichzeitigem Rückgang der Teilzeit (-9.000). Bei Frauen stieg hingegen Teilzeit (+12.000), die Vollzeiterwerbstätigkeit blieb nahezu unverändert (3.400).

2019 waren sowohl mehr inländische als auch ausländische Staatsangehörige sowie mehr ältere Personen unselbstständig beschäftigt als noch 2018. Vor allem Menschen aus EU-Ländern (+21.100) arbeiteten verstärkt in Österreich. Die Zahl der Beschäftigten aus Ex-Jugoslawien (ohne Slowenien und Kroatien) und der Türkei war leicht rückläufig.

2019: Arbeitslosenzahlen leicht rückläufig

Im 4. Quartal 2019 gab es 4,383.700 Erwerbstätige und 190.200 Arbeitslose, die Arbeitslosenquote betrug 4,2 Prozent. Gegenüber dem 4. Quartal 2018 ergab sich bei den Erwerbstätigen ein Plus von 38.400, wobei der Zuwachs bei Vollzeit (+26.900) stärker ausfiel als bei Teilzeit (+11.500). Dabei entfiel der Teilzeitzuwachs ausschließlich auf Frauen, vom Vollzeitplus profitierten überwiegend Männer. Die Zahlen der Unselbstständigen (+18.400) sowie der Selbstständigen/Mithelfenden (+20.000) sind im Jahresvergleich in ähnlichem Ausmaß angestiegen.

Der Anstieg der Erwerbstätigkeit im vierten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal in Höhe von 38.000 entfiel fast zur Gänze auf Staatsangehörige aus den EU-Ländern (+36.300). Die Erwerbstätigenquote der 55 bis 64-Jährigen (54,6 Prozent) stieg in diesem Zeitraum bei Frauen um 1,1 Prozentpunkte auf 46,7 Prozent an, bei Männern sank sie um 1,9 Prozentpunkte auf 62,7 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen (190.200) und die Arbeitslosenquote (4,2 Prozent) waren um 20.800 bzw. 0,4 Prozentpunkte niedriger als im 4. Quartal 2018.