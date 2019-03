Mehr als 775.000 Frühlingsblumen färben Wien bunt

Die Wiener Parkanlagen erwachen langsam auf dem Winterschlaf und mehr als 775.000 Frühlingsblumen bringen dabei wieder Farbe ins Stadtbild.

Endlich ist der Frühling in Wien angekommen, langsam grünt es überall und die ersten Vorboten der warmen Jahreszeit können bereits an vielen Plätzen in der Stadt bewundert werden. Mehr als 110.000 blaue Stiefmütterchen bilden einen Rahmen für die Beete Wiens und erstrahlen bereits in farbenfroher Pracht.