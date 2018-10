Mehr als 300 Menschenleben mit Defibrillator in Wien gerettet

Von 12.000 akuten Kreislaufstillständen außerhalb der Krankenhäusern erleiden davon 3.500 die Wiener. Mit dem morgigen "Tag der Wiederbelebung" soll mehr Aufmerksamkeit geschaffen werden.

Am 16. Oktober findet der “European Restart a Heart Day” (Europäischer Tag der Wiederbelebung) statt. Unterschiedliche Kampagnen und das Europäische Parlament wollen darauf aufmerksam machen, dass die Wiederbelebung und damit verbundene Lebensrettung einfach gelernt werden kann. Auch der Samariterbund bietet Reanimationskurse in öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Schulen an.