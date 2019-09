Mehr als 30.000 Sportunfälle in Schulen pro Jahr

In Österreich kommt es pro Schuljahr zu mehr als 30.000 Sportunfällen. Grund dafür ist häufig eine Fehlsichtigkeit jener Kinder, die im Sportunterricht ihre Brille abnehmen oder eine falsche Brille tragen.

Allein im Schuljahr 2018 gab es unter Schülerinnen und Schülern 30.765 Sportunfälle, berichtete die AUVA. Sieht man sich ergänzend dazu die Statistiken des Kuratoriums für Verkehrssicherheit an, ergibt sich ein klares Bild, wer wobei am meisten gefährdet ist: Fußball, alpiner Skilauf, andere Mannschaftssportarten mit Bällen sind die Ursachen für die meisten Sportunfälle. Und am stärksten davon betroffen sind Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 19 Jahren.