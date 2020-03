Mehr als 12 Mio. Zigaretten geschmuggelt: Hehler in Wien gestellt

Zwischen Jänner 2017 und Oktober 2019 hat ein Betrüger mehr als 12 Millionen Zigaretten geschmuggelt. Der Täter konnte festgenommen und rechtskräftig verurteilt werden.

Über 12 Mio. Zigaretten in drei Jahren geschmuggelt

Der Täter war in Bratislava wohnhaft. Von dort aus "pendelte" er nahezu täglich mit seinem in Moldawien zugelassenen Pkw nach Wien, wo er die Schmuggelware übernahm. In einem angemieteten Lager in Wien wurden die Zigaretten für den Versand nach Großbritannien vorbereitet und in Kartons zu je 16 Stangen umgepackt.

Ein Paketdienstleister wurde zum unfreiwilligen Logistikpartner. Über das Filialnetz an so genannten PickUp-Shops wurden die Zigaretten in das Vereinigte Königreich weiterversandt. Der Versandpartner wusste naturgemäß nicht, was sich in den Paketen befindet. Die Sendungen wurden auftragsgemäß an unterschiedliche Empfänger gesendet. Sowohl die auf den Paketen angebrachten Daten der Versender sowie der Empfänger wurden widerrechtlich verwendet oder waren gefälscht. Die tatsächlichen Abnehmer sowie Mittäter sind Gegenstand weiterer Untersuchungen. Die Zollfahndungen der Slowakei wie des Vereinigten Königreichs wurden entsprechend informiert und ermitteln anhaltend.