Meghan Markle berichtet über Fehlgeburt im Juli

Meghan Markle hat nach eigenen Angaben im Juli eine Fehlgeburt erlitten. "Während ich mein erstgeborenes Kind im Arm hielt, wusste ich, dass ich mein zweites verlieren würde", schrieb die Frau von Prinz Harry in der Mittwochsausgabe der "New York Times".

In einem Meinungsbeitrag für die "New York Times", der am Mittwoch veröffentlicht wurde, sprach Herzogin Meghan über ihre erlittene Fehlgeburt. Sie solle das Schweigen über die von so vielen Menschen erlebte Erfahrung brechen und anderen damit helfen. "Ein Kind zu verlieren, bedeutet, eine fast unerträgliche Trauer zu tragen, die viele erleben, aber über die nur wenige sprechen."