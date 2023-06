In Wien kam es am Dienstag zu Stromausfällen in mehreren Bezirken.

Mega-Stromausfall in Wien: Mehrere Bezirke betroffen

Am Dienstag hat es ab 15:20 Uhr in mehreren Wiener Bezirken einen großflächigen Stromausfall gegeben. Die Wiener Netze arbeiten derzeit an der Behebung der Störungen.

Seit 15.20 Uhr wurde in Teilen der Wiener Bezirke Alsergrund, Währing und Döbling ein Stromausfall gemeldet. Seit ca. 16.10 Uhr gibt es Stromausfälle auch in Teilen von Wien-Hernals und seit 16.45 Uhr auch in Wien-Penzing und Weidlingbach.

Auch in den angrenzenden Gebieten ist mit Ausfällen zu rechnen. Die Mitarbeiter der Wiener Netzte arbeiten bereits an der Behebung der Versorgungsunterbrechung. Die meisten Störungen werden in rund 90 Minuten behoben.