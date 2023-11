Mega-Stau nach Lkw-Unfall auf Südosttangente A23

Dienstagfrüh, gegen 6:00 Uhr, kam es aufgrund eines LKW-Unfalls auf der Wiener Südosttangente (A23) auf Höhe Handelskai in Fahrtrichtung Vösendorf zu einer Sperre eines Fahrstreifens. Der ÖAMTC spricht von über einer Stunde Zeitverlust für Autofahrer durch Staus.

Es war genau die Zeit auf der Wiener Südosttangente (A23), zu der so etwas schon gar nicht geschehen sollte: Am Dienstag gegen 6.00 Uhr ist es auf Höhe Handelskai in Richtung Vösendorf zu einem Lkw-Unfall gekommen, der umfangreiche Staus nach sich zog. Laut ÖAMTC wurde ein Fahrstreifen gesperrt, die Verkehrskolonne reichte rasch bis zur Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) auf Höhe Hermann-Gebauer-Gasse zurück.