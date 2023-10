Mega-Stau auf A2 nach Unfall mit drei Lkw

Auf der Südautobahn (A2) bildete sich Montagfrüh nach einem Unfall mit drei Lkw auf Höhe Laßnitzhöhe ein kilometerlanger Stau.

Der Unfall war in den Morgenstunden auf Höhe Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Graz passiert. Der Kolonne reichte am Vormittag bis Gleisdorf-Süd zurück, und auch auf den Straßen in und um Gleisdorf staute es sich.