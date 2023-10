Meg Ryans Comeback auf die Leinwand mit "What Happens Later"

Meg Ryan kehrt nach einer achtjährigen Pause auf die große Leinwand zurück und übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sondern auch die Regie, das Drehbuch und die Produktion in der romantischen Komödie "What Happens Later".

Die bekannte Schauspielerin, die in Filmen wie "Schlaflos in Seattle" und "Harry und Sally" mitgespielt hat, verkörpert die Rolle von Willa, einer Frau, die während eines eingeschneiten Aufenthalts auf einem Flughafen ihren ehemaligen Partner, gespielt von David Duchovny, wiedertrifft.

Meg Ryan kehrt auf die große Leinwand zurück

Meg Ryan verriet, dass sie drei Jahre lang an diesem Projekt gearbeitet hat. In einem Interview erklärte sie ihre längere Abwesenheit vom Hollywood-Filmgeschehen und sagte, dass sie Zeit benötigt, um sich auf neue Projekte einzulassen. David Duchovny äußerte sich lobend über Meg Ryan und betonte, wie souverän sie die verschiedenen Aufgaben in diesem Film bewältigt hat. Er betonte, dass sie nie den Eindruck erweckte, überfordert oder unter Druck zu stehen, obwohl das sicherlich von Zeit zu Zeit der Fall war.

Der Film "What Happens Later" wird in den USA am kommenden Freitag in den Kinos starten und markiert die Rückkehr von Meg Ryan in die Welt des Hollywood-Films.