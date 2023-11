Ab Dezember wird an der Medizinischen Universität Wien eine Professur für Pflegewissenschaft eingerichtet. Wie in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt gegeben wurde, wird die Position mit Sabine Pleschberger, einer Expertin für Gesundheitswissenschaften, besetzt.

Gewidmet ist die auf drei Jahre vereinbarte Stiftungsprofessur, die vom Verein "PflegerIn mit Herz" mit 1,5 Mio. Euro gefördert wird, der Forschung und Lehre im Bereich der Pflege und der Umsetzung von innovativen Lösungen für den Pflegenotstand.

MedUni Wien bekommt neue Pflege-Professur mit Dezember

Das Fach "Pflegewissenschaft" soll disziplinenübergreifend in der Forschung, innerhalb der Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin sowie in den Doktoratsstudien vertreten sein. Gleichzeitig sollen Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Pflege etabliert werden. Sie wolle nach humanen Lösungen suchen, "wie wir in Gesellschaft alt werden und bis zuletzt gut leben können", wurde Pleschberger zitiert. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist die Zusammenarbeit der Berufsgruppen innerhalb der Pflege und mit den anderen Gesundheitsberufen, da diese wesentlich dazu beitrage, dass Pflegepersonen in ihrem Arbeitsfeld bleiben.

80 Prozent der Pflegebedürftigen zu hause gepflegt

Robert Lasshofer, Vizepräsident des Vereins "PflegerIn mit Herz", hob hervor, dass rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden. Knapp eine Million Menschen in Österreich seien pflegende Angehörige, gleichzeitig sollen bis 2030 laut Prognosen 75.000 bis 100.000 Pflegekräfte fehlen. Dementsprechend brauche es "dringend innovative Lösungen".