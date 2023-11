MedSafetyWeek: Aufruf zum Melden von Medikamenten-Nebenwirkungen

Im Rahmen der aktuellen #MedSafetyWeek 2023 werden Patientinnen, Patienten und Angehörige der Gesundheitsberufe dazu aufgerufen, vermutete Nebenwirkungen von Medikamenten zu melden.

#MedSafetyWeek 2023 vom 6. bis 12. November

Seit 2006 hat das BASG über 123.034 Meldungen von vermuteten Nebenwirkungen erhalten und bearbeitet. Dabei spielten Patientinnen, Patienten, Betreuerinnen, Betreuer und Angehörige der Gesundheitsberufe eine wichtige Rolle. Günter Waxenecker vom BASG richtet sich an Ärzte und Angehörige der Gesundheitsberufe und ermutigt sie, vermutete Nebenwirkungen einfach per elektronischem Meldeformular oder E-Mail zu melden.

Medikamenten-Nebenwirkungen sollen gemeldet werden

Insgesamt nehmen 100 Organisationen aus 88 Ländern an der weltweiten Kampagne teil, darunter Arzneimittelzulassungsbehörden und Nichtregierungsorganisationen. Die #MedSafetyWeek wird vom Uppsala Monitoring Centre (UMC), dem Kooperationszentrum der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für internationale Arzneimittelüberwachung, geleitet und von der WHO sowie den Mitgliedern der International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) unterstützt.