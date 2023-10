Mediziner zieht es häufiger zum Facharzt-Job

Die Versorgung mit Hausärzten nimmt schon seit Jahren ab, denn immer mehr Mediziner entscheiden sich für den potenziell lukrativeren Job als Facharzt. Das belegen Daten der Statistik Austria, die am Freitag veröffentlicht wurden.

Bei den Allgemeinmedizinern wird in den nächsten Jahren eine enorme Pensionierungswelle erwartet. Während die Zahl der Allgemeinmediziner pro 100.000 Einwohner in den vergangenen fünf Jahren abgenommen hat, ist sie bei den Fachärzten deutlich gestiegen.

Unterschiede nach Bundesländern sind groß

2018 standen in der Allgemeinmedizin noch 169,4 Ärzte pro 100.000 Einwohner zur Verfügung, 2022 waren es nur noch 145,1. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Fachärzte von 262,4 auf 304,7 pro 100.000 Einwohner. In absoluten Zahlen standen damit 2022 laut Statistik Austria 13.214 Allgemeinmediziner 27.743 Fachärzten gegenüber. Die Unterschiede nach Bundesländern sind bei der Versorgung freilich groß, die Bandbreite reicht bei den Allgemeinmedizinern von 111,0 Ärzten pro 100.000 Einwohnern in Vorarlberg bis 169,2 in Wien, bei den Fachärzten von 234,4 (Oberösterreich) bis 405,2 (Wien).